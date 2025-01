जनता का लाडला बना  बादशाह, Vivian Dsena को हराकर Karanveer Mehra ने जीती बिग बॉस 18 की ट्रॉफी

नारी डेस्क: करण वीर मेहरा ने आखिरकार "बिग बॉस" 18 के विजेता की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। वह और पहले रनर-अप विवियन डीसेना "बिग बॉस 18" के घर के अंदर 105 दिनों की लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद फिनाले में पहुंचे। हालांकि लोगों को उम्मीदी थी कि इस बार बिग बॉस के विजेता का ताज विवियन के सिर सजेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शो के होस्ट सलमान ने जैसे ही विजेता के नाम की घोषणा कि करण के साथ-साथ वह बैठी ऑडियन्स भी हैरान रह गई।

Karanveer Mehra is the winner of Bigg Boss 18! He proved that this season was truly The Karanveer Mehra Show! ❤️ #KaranveerMehra𓃵 #BiggBoss18 https://t.co/EwsNnQFBMe