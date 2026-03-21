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अगले 3 दिन भारी, पूरे भारत में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 21 Mar, 2026 11:56 AM
अगले 3 दिन भारी, पूरे भारत में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी

नारी डेस्क: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को देशव्यापी मौसम अलर्ट जारी किया, जिसमें आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आंधी-तूफान, बारिश, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं का अनुमान लगाया गया है। अपने नवीनतम मौसम बुलेटिन में, एजेंसी ने देश के पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर हिस्सों में मौसम की गतिविधियों में तेज़ी आने का संकेत दिया है, साथ ही भारी बारिश, तूफानी हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी है।


तूफानी हवाएं चलने की उम्मीद

IMD के अनुसार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 21 से 24 मार्च के बीच बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना है, जिसमें 21 मार्च को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 80 किमी प्रति घंटे तक की रफ़्तार से तूफानी हवाएं चलने की उम्मीद है, जबकि ओडिशा में 70 किमी प्रति घंटे तक की रफ़्तार से हवाएं चल सकती हैं और साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आंधी-तूफान और तेज़ हवाओं के साथ बड़े पैमाने पर बारिश होने की उम्मीद है, जबकि 24 मार्च को असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। 


 हिमाचल में बर्फबारी 

पूर्वी और मध्य भारत, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल हैं, में भी अगले कुछ दिनों तक तेज़ हवाओं के साथ रुक-रुककर बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर-पश्चिमी भारत में मौसम का एक नया दौर शुरू होने वाला है, जिसमें 23 मार्च को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 किमी प्रति घंटे तक की रफ़्तार से तेज़ हवाओं के साथ बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है।  पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों सहित कई क्षेत्रों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। यह अलर्ट संभावित आंधी-तूफान, तेज़ हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका के चलते जारी किया गया है। पूर्वी भारत में हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है। 
 

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