रिजल्ट के Stress में बच्चे का आत्मविश्वास न टूटे, पैरेंट्स आज ही पढ़ लें ये जरूरी सलाह

नारी डेस्क: बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट का समय बच्चों और उनके माता-पिता दोनों के लिए काफी तनाव भरा होता है। अच्छे नंबर की उम्मीद, भविष्य की चिंता और दूसरों से तुलना ये सभी बातें मिलकर बच्चों के मन में दबाव बढ़ा देती हैं। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि रिजल्ट जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।

रिजल्ट के बाद बच्चों की मानसिक स्थिति

रिजल्ट आने के बाद बच्चों के मन में कई तरह की भावनाएं होती हैं – जैसे खुशी, डर, घबराहट या निराशा। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस समय बच्चों के लिए भावनात्मक रूप से मजबूत रहना बहुत जरूरी होता है। अगर नंबर उम्मीद के मुताबिक नहीं आते, तो खुद को दोष देने के बजाय थोड़ा समय लेना चाहिए और अपनी भावनाओं को समझना चाहिए।

मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते

बच्चों को यह समझना जरूरी है कि मार्क्स उनकी पूरी पहचान नहीं हैं। उनकी मेहनत, सीखने की इच्छा और सोच ज्यादा मायने रखती है। कम नंबर आने का मतलब यह नहीं कि आप काबिल नहीं हैं, बल्कि यह आगे बेहतर करने का एक मौका हो सकता है।

तुलना करने से बढ़ता है तनाव

अक्सर बच्चे अपने दोस्तों या सोशल मीडिया पर दूसरों के रिजल्ट देखकर खुद की तुलना करने लगते हैं। इससे उनका तनाव और बढ़ जाता है। हर बच्चे की अपनी अलग क्षमता और गति होती है, इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।

खुलकर बात करना है जरूरी

ऐसे समय में बच्चों को अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से जरूर शेयर करनी चाहिए। माता-पिता, शिक्षक या दोस्त से बात करने से मन हल्का होता है और समस्या को समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा, अच्छी नींद, हल्का व्यायाम और पसंदीदा गतिविधियां भी तनाव कम करने में मदद करती हैं।

माता-पिता का व्यवहार क्यों है अहम?

रिजल्ट के बाद बच्चों के लिए सबसे बड़ा सहारा उनके माता-पिता होते हैं। ऐसे में पैरेंट्स को शांत और समझदारी से काम लेना चाहिए। गुस्सा करने या निराशा दिखाने से बच्चे का आत्मविश्वास और कमजोर हो सकता है।

बच्चों की मेहनत की करें सराहना

माता-पिता को सिर्फ नंबरों पर ध्यान देने के बजाय बच्चों की मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, इसलिए तुलना करने से बचना चाहिए। सबसे जरूरी है कि बच्चों की बात सुनी जाए और उनकी भावनाओं को समझा जाए।

आगे की योजना बनाना है जरूरी

रिजल्ट के बाद का समय सिर्फ गलतियां निकालने का नहीं, बल्कि आगे की दिशा तय करने का होना चाहिए। माता-पिता को बच्चों के साथ बैठकर यह समझना चाहिए कि आगे क्या करना है, कहां सुधार की जरूरत है और कैसे बेहतर किया जा सकता है। रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, बच्चों का आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। सही मार्गदर्शन, समझ और सपोर्ट से बच्चे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। याद रखें, एक रिजल्ट आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करता, बल्कि यह सिर्फ एक पड़ाव है।

