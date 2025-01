चाहत पांडे ने बिग बॉस 18 से बाहर होते ही 5 कंटेस्टेंट्स को किया बेनकाब, किसे बताया विनर?

नारी डेस्क: बिग बॉस 18 से चाहत पांडे का सफर अब खत्म हो गया है। उनके एविक्शन से न सिर्फ घरवाले बल्कि उनके फैंस को भी बड़ा झटका लगा है। हालांकि, घर से बाहर होने के बाद चाहत ने कंटेस्टेंट्स के बारे में अपनी राय दी और पांच बड़े नामों को बेनकाब किया। इसके अलावा, चाहत ने बिग बॉस के संभावित विनर के बारे में भी अपनी बात रखी। आइए जानते हैं चाहत ने किसे क्या कहा और किसे विनर माना।

चाहत ने ईशा सिंह पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ईशा शो की वैंप हैं। चाहत ने कहा कि शो में उनका योगदान ईशा से कहीं ज्यादा था और अगर कोई एविक्ट होने वाला था तो वो ईशा हो सकती थीं। उन्होंने ये भी कहा कि ईशा का शो में अविनाश के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और उन्होंने अविनाश को अपना नौकर बना लिया है।

MOST UNFAIR EVICTION 💔💔



Big Boss You took this smile, our happiness away



AkkThuuu on Big Boss..

BIG BOSS CAN GO TO HELL



Always our Queen 👑. The most beautiful angel💗💗

Will Miss you Chahat😞#ChahatPandey #BigBoss18 #BB18 pic.twitter.com/wP2u3ESZm1