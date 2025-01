चाहत पांडे की मां का मेकर्स को ओपन चैलेंज, "मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड ढूंढने पर 21 लाख का ईनाम!

नारी डेस्क: बिग बॉस सीजन 18 के फिनाले से पहले शो में कई खुलासे हो रहे हैं। फैमिली वीक के दौरान कंटेस्टेंट्स के रिश्तों और उनके बर्ताव पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में चाहत पांडे की मां ने भी शो और उसके मेकर्स पर बड़ा बयान दिया है।

वीकेंड के वार एपिसोड में सलमान खान ने चाहत पांडे के रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर सवाल किए। उन्होंने शो के दौरान चाहत का एक वीडियो दिखाया और दावा किया कि चाहत पिछले 5 सालों से रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद यह मामला और गर्मा गया।

