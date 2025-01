चाहत पांडे के कैरेक्टर पर सवाल उठाना कितना सही? बिग बॉस मेकर्स पर उठे सवाल

नारी डेस्क: बिग बॉस 18 जैसे-जैसे फिनाले की ओर बढ़ रहा है, शो में ड्रामा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाल ही में फैमिली वीक के दौरान सभी कंटेस्टेंट्स को तीन महीने बाद अपने परिवार से मिलने का मौका मिला। इस मौके पर घर में चाहत पांडे की मां आईं और उन्होंने आते ही अविनाश पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद वीकेंड का वार में सलमान खान ने चाहत पांडे और उनके रिलेशनशिप पर सवाल उठाते हुए कई निजी बातें नेशनल टीवी पर उछालीं, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।

बिग बॉस 18 के लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान ने चाहत पांडे से एक तस्वीर दिखाते हुए उनके रिलेशनशिप को लेकर तीखे सवाल किए। इस दौरान अविनाश मिश्रा ने भी चाहत के बारे में कुछ ऐसा कहा, जिसे रोकने की कोशिश चाहत बार-बार करती रहीं। फैमिली वीक में उनकी मां के अविनाश पर लगाए गए आरोपों के बाद, सलमान ने इन मुद्दों को नेशनल टेलीविजन पर उठाया।

Ohh God biggboss ek ladke ki chakkar main or kitna niche giroge app log shame on channel @ColorsTV @BiggBoss @JioCinema makers. Tumko kya panchayat hai chahat ka bf agar hai bhi to. She doesn't need anyone's permission to date someone and it is her…

सोशल मीडिया पर बिग बॉस मेकर्स के इस रवैये की जमकर आलोचना हो रही है। एक यूजर ने लिखा, "चाहत पांडे का बॉयफ्रेंड हो या न हो, ये उनकी निजी जिंदगी है। इस फोटो के आधार पर चाहत का अपमान करना और उनकी पर्सनल लाइफ को टीवी पर उछालना बेहद घटिया कदम है।"

दूसरे यूजर ने लिखा, "अविनाश मिश्रा जैसे लोगों को इंडस्ट्री से बैन कर देना चाहिए। उनके साथ काम करने वाली लड़कियां कभी सुरक्षित नहीं रहेंगी।"

तीसरे ने लिखा, "बिग बॉस 18 के मेकर्स को शर्म आनी चाहिए। अविनाश को बचाने के लिए वो लगातार लड़कियों की छवि खराब कर रहे हैं। पहले कशिश के साथ ये हुआ, अब चाहत पांडे के साथ वही हो रहा है।"

यूजर्स का कहना है कि बिग बॉस मेकर्स का यह रवैया बेहद दोगला है। एक तरफ उन्होंने पिछले हफ्ते अविनाश को ‘वुमेनाइजर’ कहने पर घर में कोर्ट-कचहरी लगाई थी, वहीं अब खुद एक लड़की की निजी जिंदगी को सार्वजनिक कर रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सही है कि नेशनल टेलीविजन पर किसी महिला के चरित्र को बार-बार चर्चा का विषय बनाया जाए?

This is extremely low of @BiggBoss @EndemolShineIND.What do the makers trying to prove by this cheap tactic? So,@BiggBoss thinks having a BF means that girl deserves those crass comments passed on #ChahatPanday by Avinash Mishra.Really disgusting move by…