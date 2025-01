डिवोर्स की अफवाहों के बीच ' युजवेंद्र चहल का Cryptic Post दे रहा है बड़े इशारे!

नारी डेस्क: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनाश्री वर्मा इन दिनों तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। इन अफवाहों के बीच चहल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में उन्होंने दर्द, कैरेक्टर और अपने संघर्ष की बात करते हुए अपने माता-पिता पर गर्व महसूस कराने के जज्बे को उजागर किया।

“कड़ी मेहनत व्यक्ति के कैरेक्टर को दिखाती है। आप अपनी जर्नी को जानते हैं, आप अपना दर्द समझते हैं। आप जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने क्या-क्या सहा है। दुनिया आपकी मेहनत को देखती है। आपने अपने पिता और अपनी मां को गर्व महसूस कराने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। हमेशा एक प्राउड बेटे की तरह सीना तानकर खड़े रहें।”

इस पोस्ट के अंत में चहल ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी जोड़ा।

तलाक की अफवाहें तब शुरू हुईं जब खबरें आईं कि चहल और धनाश्री ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब उनके तलाक की चर्चा हुई हो। इससे पहले 2023 में भी ऐसी खबरें आई थीं, जब धनाश्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 'चहल' सरनेम हटा दिया था। उस समय भी इस कपल के डिवोर्स की खबरें फैलने लगी थीं। हालांकि, चहल ने उन अफवाहों को खारिज करते हुए फैंस से अपील की थी कि ऐसी बातें न फैलाएं।

#DhanashreeVerma and #YuzvendraChahal have deleted all their pictures together and unfollowed each other on Instagram.



Reportedly, the choreographer and cricketer couple are divorcing each other soon.#CelebrityDivorce #Chahal #Dhanashree #dhanshree #INDvAUS #AUSvIND #AUSvsIND pic.twitter.com/a7VJfdm9WL