बद्रीनाथ वाले रास्ते पर पहाड़ गिरने का भयानक वीडियो आया सामने, यह मंजर देख सहमे लोग

उत्तराखंड जितना खूबसूरत है उतना ही यह प्रकृति की मार झेल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बिगड़ते मौसम के चलते यहां से अलग- अलग घटनाएं सामने आ रही है। उत्‍तराखंड के चमोली जिले के पाताल गंगा इलाके में बड़ी लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। लोगों ने इस इस प्राकृतिक दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया। इस घटना ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के मन में एक खौफ पैदा कर दिया।

#WATCH | Uttarakhand: The road near Patalganga Langsi Tunnel on Badrinath National Highway has been blocked due to a landslide from the hill: Uttarakhand Police



(Source: Uttarakhand Police)