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सोचा नहीं था कि ज़िंदा रहूंगा जिंदगी से जंग लड़ने के बाद अनुराग डोभाल ने शेयर किया पहला पोस्ट

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 18 Mar, 2026 09:27 AM
सोचा नहीं था कि ज़िंदा रहूंगा जिंदगी से जंग लड़ने के बाद अनुराग डोभाल ने शेयर किया पहला पोस्ट

नारी डेस्क: YouTuber अनुराग डोभाल जिन्हें UK07 Rider के नाम से जाना जाता है, मौत की मुंह से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने  हाल ही में एक Instagram Live सेशन के दौरान अपनी कार क्रैश होने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की। बाद में उन्हें ICU में भर्ती कराया गया। पिछले कुछ दिनों से उनके मैनेजर रोहित पांडे Instagram पर उनकी सेहत से जुड़े अपडेट शेयर कर रहे हैं। 17 मार्च को, अनुराग ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपनी पहली पोस्ट अपने Instagram अकाउंट पर शेयर की।

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अनुराग ने अस्पताल के बेड पर लेटे हुए कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की। कैप्शन में, उन्होंने अपनी अभी की हालत के बारे में एक लंबा और इमोशनल नोट लिखा। उन्होंने शुरू किया- “कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदा रहूंगा जिस रास्ते में गया था वहां से आना नामुमकिन था। मेरे लिए ये सब एक चमत्कार से कम नहीं है। एक अनाथ हूं आज। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या करूंगा। लेकिन एक नया जन्म मिला है तो कुछ तो सोचा होगा भगवान ने। ।”


उन्होंने आगे लिखा-, “बहुत सारे लोग परेशान हैं मेरे लिए। मैं आईसीयू से बाहर आ गया हूं और अभी के लिए सुरक्षित हूं। शुक्रिया जो लोग साथ हैं और जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की है शायद ये ऐप लोगों की प्रार्थना थी जिसके कारण ये जन्म मिला है। बाकी भगवान भरोसे दिया है सब। रविवार को अनुराग के मैनेजर ने बताया था कि YouTuber को शनिवार को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन शिफ्टिंग के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दोबारा भर्ती करना पड़ा।


इससे पहले, मार्च के पहले हफ़्ते में अनुराग ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने परिवार पर मानसिक उत्पीड़न और प्रताड़ना का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि उनका परिवार रितिका के साथ उनकी अंतर-धार्मिक शादी के ख़िलाफ़ था और उसे घर में घुसने भी नहीं देता था। वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद, उनके भाई कलाम ने सार्वजनिक रूप से जवाब देते हुए दावा किया कि ये आरोप एकतरफ़ा हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अनुराग यह सब सिर्फ़ ज़्यादा व्यूज़ और सोशल मीडिया पर लाइमलाइट पाने के लिए कर रहे हैं। कलाम ने यह भी दावा किया कि अनुराग की पत्नी रितिका ने उनके इन हरकतों की वजह से उन्हें छोड़ दिया था।

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