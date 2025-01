महाकुंभ 2025: केरल मठ ने लॉन्च किया पिंक बस, स्तन कैंसर जांच के लिए दी खास सुविधा

नारी डेस्क: महाकुंभ 2025 में केरल मठ ने महिलाओं में स्तन कैंसर की जांच के लिए एक विशेष "पिंक बस" लॉन्च की है। यह बस, जो 4 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई है, में मैमोग्राफी की सुविधा है और इसका उद्देश्य महिलाओं में स्तन कैंसर की जल्द पहचान करना है।

केरल मठ की प्रमुख Maa अमृतानंदमयी के मार्गदर्शन में इस पिंक बस का उद्घाटन किया गया। संत ब्रह्मर्षि एकनाथ, जो मठ से जुड़े हैं, ने PTI से बात करते हुए बताया कि यह बस पूरी तरह से स्तन कैंसर की जांच के लिए तैयार है। खासकर 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए यह बस अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उम्र के बाद महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा अधिक होता है।

यह बस महाकुंभ में पहली बार आई है, हालांकि इसे 2022 में फरीदाबाद में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं को समय पर जांच के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि कई महिलाएं इस जांच को करने में संकोच करती हैं। अगर स्तन कैंसर की समय पर पहचान हो जाए तो इलाज के खर्चे में भी काफी कमी आती है।

