क्या मोहम्मद सिराज और जनाई भोसले एक-दूसरे को कर रहे हैं डेट ,क्या है वायरल तस्वीर का सच?

नारी डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक रोमांटिक तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद यह अफवाहें फैलने लगीं कि वह मशहूर सिंगर आशा भोसले की पोती जनाई भोसले को डेट कर रहे हैं।

यह मामला तब सामने आया जब जनाई भोसले ने हाल ही में अपना 23वां जन्मदिन मनाया। उनकी बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड और क्रिकेट की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें मोहम्मद सिराज भी थे। सिराज के पार्टी में होने से ज्यादा ध्यान तब गया जब जनाई ने अपनी इंस्टाग्राम पर पार्टी की तस्वीरें शेयर कीं। इनमें एक तस्वीर ऐसी थी, जिसमें वह सिराज के साथ हंसते-हंसते बात करती नजर आ रही थीं। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया और लोग कयास लगाने लगे कि दोनों डेट कर रहे हैं।

A picture of #ZanaiBhosle (23), granddaughter of legendary singer #AshaBhosle , with cricketer #MohammedSiraj from her birthday celebration has sparked dating rumours. #ashabhosle #zanaibhosle #mohammedsiraj #cricketer #indiancricketer #dating pic.twitter.com/Qd4vpadRFk

जनाई के इंस्टाग्राम पोस्ट पर लोगों ने कई सवाल उठाए। एक यूजर ने तो पूछ लिया, "क्या आप सिराज भाईजान से शादी करने जा रही हैं?" वहीं, एक और यूजर ने सिराज को बधाई भी दे डाली। इसके अलावा, फैंस ने यह भी नोट किया कि सिराज और जनाई एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। इसके साथ ही जनाई ने गुजरात टाइटंस को भी फॉलो किया है, जिससे लोग यह कयास लगाने लगे कि सिराज आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस की टीम से खेलेंगे।

Legendary singer Asha Bhosle's granddaughter, Zanai Bhosle, celebrated her 23rd birthday in Mumbai recently. She later shared a few pictures from inside her birthday party, and one of the clicks caught the attention of the good people of the internet. It was a candid picture in… pic.twitter.com/qE21OKbbFg