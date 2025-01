ब्रेस्ट कैंसर का पता चलने पर कुछ ऐसा था हिना खान का पहला रिएक्शन

नारी डेस्क: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान, जिन्हें शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से घर-घर में पहचान मिली, इन दिनों एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हिना ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल घड़ी को भी पूरी हिम्मत और सकारात्मकता के साथ संभाला है।

हिना खान ने हाल ही में एक डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर वर्सेस सुपर डांसर के सेट पर अपनी कैंसर जर्नी को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि जिस रात उन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता चला, वो एक खास पल था। हिना ने कहा, "डॉक्टर ने जब मुझे बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव है और मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। लेकिन 10 मिनट बाद मैंने खुद को संभाला।"

हिना ने उस रात के अनुभव को साझा करते हुए कहा, "जब मुझे यह खबर मिली, तो मुझे अचानक याद आया कि 10 मिनट पहले ही मैंने अपने भाई से कहा था कि मेरा फालूदा खाने का मन कर रहा है। जब घर में मीठा आया है, तो मैंने इसे एक पॉजिटिव साइन के तौर पर लिया और खुद को समझाया कि सब अच्छा होगा। मैंने अपने परिवार से कहा कि फालूदा लेकर आओ, सब अच्छा होगा।"

