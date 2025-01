Spider Man’ कपल का रॉयल प्रपोजल, Zendaya ने फ्लॉन्ट की 1.71 करोड़ की डायमंड रिंग

नारी डेस्क: हॉलीवुड के पॉपुलर कपल टॉम हॉलैंड और जेंडाया ने इस क्रिसमस के मौके पर सगाई कर ली है। गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड फंक्शन के दौरान जेंडाया ने अपनी इंगेजमेंट रिंग और टॉम हॉलैंड के नाम का टैटू फ्लॉन्ट किया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस मौके पर दोनों की केमिस्ट्री और उनके प्यार ने सभी का ध्यान खींच लिया

सगाई की खुशखबरी

साल 2024 के क्रिसमस पर, टॉम हॉलैंड ने जेंडाया को अमेरिका स्थित उनके घर पर घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया। इस खास मौके पर उनके परिवार के सदस्य मौजूद नहीं थे, लेकिन इस रोमांटिक प्रपोजल को कपल ने बेहद प्यारे तरीके से मनाया। इस घटना के बाद, जेंडाया ने गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के दौरान अपनी इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट की, जो 1.71 करोड़ रुपये की है। इसके अलावा, जेंडाया ने अपने बॉयफ्रेंड के नाम का टैटू भी दिखाया।

Zendaya is engaged and showing off her ring omg

pic.twitter.com/ajHHfYZrZP — Fuzzie (@BeautifulFuzzie) January 6, 2025

कपल की लव स्टोरी

जेंडाया और टॉम हॉलैंड ने 2021 में एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था और तब से दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है। अब उनकी सगाई की खबरें सुनकर उनके फैंस बेहद खुश हैं और सोशल मीडिया पर कपल को ढेर सारी बधाइयां भेज रहे हैं।

Can y'all spot that engagement ring... Zendaya is definitely engaged 🔥 pic.twitter.com/OAuYnKUyA9 — 🍸 (@tracey09_) January 6, 2025

शादी का प्लान

हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेंडाया और टॉम फिलहाल शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दोनों अपने-अपने करियर और बड़े प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने अभी शादी का कोई प्लान नहीं किया है। इस समय कपल अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं।

#Zendaya

Always stunning on the red carpet & is now engaged 💍 pic.twitter.com/v9T4IZTXIc — Sheryl Viot Esq. (@Talk2Sheryl) January 6, 2025

टॉम और जेंडाया की सगाई के बाद उनके फैंस और सोशल मीडिया पर उनके इस खास पल को लेकर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।