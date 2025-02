saif ali khan case: पत्नी को दोष देना बंद करो!’ ट्विंकल खन्ना ने सोशल मीडिया पर किया बड़ा ट्वीट

नारी डेस्क: हाल ही में सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद, कुछ लोग उनकी पत्नी करीना कपूर को दोषी ठहरा रहे थे। इस पर ट्विंकल खन्ना ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। ट्विंकल खन्ना हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, और इस बार भी उन्होंने सोशल मीडिया पर करीना के सपोर्ट में आवाज उठाई।

ट्विंकल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक आर्टिकल शेयर किया, जिसमें उन्होंने करीना को दोषी ठहराने वालों पर कड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा, "हमारे समाज में हमेशा हर गलत चीज का ठीकरा महिलाओं, खासकर पत्नियों पर फोड़ने का चलन रहा है।"

ट्विंकल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखे एक आर्टिकल में करीना पर दोष लगाने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा, "जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था, तो अफवाहें फैलने लगीं कि करीना घर पर नहीं थीं या फिर हमले के दौरान बहुत नशे में थीं, ताकि वो सैफ की मदद नहीं कर पाईं। यह सब बिना किसी सबूत के था, लेकिन लोगों को बस अपनी पुरानी आदतों के तहत पत्नी पर दोष मढ़ने में मजा आता है।"

Actor and author @twinklerkhanna has reacted to rumours regarding Kareena Kapoor Khan's absence during the attack on her husband, Saif Ali Khan. She also criticised those spreading false claims that Kareena was 'intoxicated' during the incident. Rad More:… pic.twitter.com/s2PMnPZIyp

ट्विंकल ने इस तरह के आरोपों का इतिहास बताते हुए कहा, "जब जॉन लेनन और उनकी पत्नी योको ओनो का मामला सामने आया था, तो उन्हें ही बीटल्स के टूटने का दोषी ठहराया गया। विराट कोहली के आउट होने पर अनुष्का शर्मा को दोषी माना गया, और जब डेविड बेकहम फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो विक्टोरिया बेकहम पर उंगलियां उठाईं गईं। यह सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है, यह एक पुराना और गलत रिवाज है कि पत्नी को हमेशा जिम्मेदार ठहराया जाए।"

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सैफ अली खान को अपने घर में एक चोर से हाथापाई के दौरान चाकू लग गया था। सैफ को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी सर्जरी हुई और पांच दिन अस्पताल में रहने के बाद सैफ को डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल उनकी तबियत ठीक है और वह घर पर आराम कर रहे हैं।

 Twinkle Khanna has defended Kareena Kapoor after the latter was blamed for being allegedly intoxicated during the attack on Saif Ali Khan. "People just enjoyed shifting the blame onto the wife, an all-too-familiar pattern," she wrote in a column for TOI. "I suppose it's… pic.twitter.com/0woarVe0x3