Neetu Kapoor की लाडली Riddhima हो रही Troll, हरकत देख यूजर्स ने कहा- दूसरी Shweta Bachchan

नारी डेस्कः इन दिनों नीतू कपूर (Neetu Kapoor) और उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी (Riddhima Kapoor Sahni) खूब लाइमलाइट में है। रिद्धिमा भी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं लेकिन इस समय वो अपनी नई तस्वीरों की लिए चर्चा में बनी हुई है। लोग उन्हें दूसरी श्वेता बच्चन कह रहे हैं लेकिन रिद्धिमा ने ऐसा क्या कर दिया जो उन्हें श्वेता बच्चन नम्बर 2 कहा जा रहा है। दरअसल रिद्धिमा ने फ़ैमिली संग नए साल का सेलिब्रेशन किया। नीतू और उनकी बेटी दामाद पहले ही थाइलैंड में वेकेशन एंजोय कर रहा था और बाद में आलिया-रणबीर के साथ राहा और सोनी राजदान-शाहीन भट्ट भी नजर आए। सबने एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया लेकिन रिद्धिमा ने जो तस्वीरें शेयर की उसमें रिद्धिमा को काफ़ी बुरे कॉमेंटस मिल रहे है।



रिद्धिमा ने जो पहली फ़ोटो शेयर की उसमें पूरी कपूर फ़ैमिली एक साथ नजर आ रही है। राहा पापा रणबीर की गोद में हैं। नीतू अपनी बेटी रिद्धिमा के साथ पोज दे रही है। साथ में दामाद भरत साहनी, समायरा साहनी और सोनी राजदान भी नजर आ रही हैं लेकिन भाभी आलिया का साइड पोज जिसमें उनका फेस बिल्कुल ब्लर नजर आ रहा था। इसके बाद उनहोने काफ़ी और भी तस्वीरें पोस्ट की लेकिन आलिया की कोई तस्वीर नही थी। इस पर यूज़र्ज़ के अलग अलग रिएकशन सामने आए।



एक ने लिखा- "2nd Shweta Bachchan."

एक ने लिखा- बहन तुम्हारी भी अपनी भाभी से नही बनती। तो कपूर होकर क्या उखाड़ लिया।



एक ने लिखा- आप आलिया के साथ कोई फ़ोटो क्यों नही डालती।

एक ने कहा- "Are you serious? No pic with Alu."



ट्रोलिंग हुई तो रिद्धिमा ने तुरंत एक और पोस्ट शेयर की जिसमें आलिया और नीतू के साथ वो सेल्फी ले रही थी । सेल्फ़ी के साथ उनहोने लिखा -This is us. Family first."



वैसे यूज़र्ज़ ने क्या नोटिस कर लिया सच में ही रिद्धिमा ने पहले कभी अपनी भाभी आलिया के साथ तस्वीरें पोस्ट नही की थी। ख़ैर, इस से पहले जब राज कपूर के बर्थ ऐनिवर्सरी इवेंट में नीतू बहु आलिया को इग्नोर कर आगे निकली तो भी लोगों ने नीतू ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई थी। लोगों ने नीतू को जया बच्चन कह दिया था। आपको क्या लगता है ? सासू मां या ननद की अपनी भाभी से नही बनती या सब इत्तेफ़ाक है।