दुल्हनिया लाने से पहले जमकर नाची सासू मां, नीता अंबानी के डांस की खूब हो रही वाहवाही

देश की सबसे बड़ी शादी की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है। अंबानी परिवार इस समय बेहद ही खुश है क्योंकि उनका लाडला बेटा दूल्हा जो बन गया है। अब बेटे की बारात निकले और मां ना नाचे ऐसा तो हाे नहीं सकता। नीता अंबानी ने इस खास पल को सेलिब्रेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी।

एंटीलिया से अनंत अंबानी की जब बारात निकली तो नजारा देखने लायक था। हर कोई मस्ती में नाचता- गाता दिखाई दे रहा था। बारात में नाचते हुए मेहमानों के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी रंग जमाने में कोई कमी नहीं छोड़ी।

दूल्हे की बहन ईशा अंबानी से लेकर भाभी ने जमकर ठुमके लगाए। दूल्हे राजा भी दुल्हनिया लाने से पहले जमकर डांस करते दिखाई दिए। इस ग्रैंड वेडिंग से जुड़ा हर पल देखने के लिए लोग बेताब बैठे हैं।

#WATCH | Anant Ambani leaves from Antilia - the Ambani residence. He is set to tie the knot with Radhika Merchant today in Mumbai. pic.twitter.com/yWd0WkY191