"श्रीमती जया अमिताभ..." पति के नाम से बुलाने पर भड़की जया, लोगों ने मारा बहू ऐश को लेकर ताना

"अमिताभ बच्चन की पत्नी..." कुछ ऐसा तो हमने कई बार सुना होगा पर इसे लेकर बवाल भी होगा ऐसा कभी नहीं सोचा। हमारे समाज में अकसर पत्नी के नाम के आगे पति का नाम लगाया जाता है या पति की कास्ट से पत्नी को संबोधित किया जाता है, पर ये बात सपा सांसद जया बच्चन को बिल्कुल पसंद नहीं है। उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा में ये गलती कर उन्हें बेहद गुस्सा दिला दिया। चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में।

