शिवानी राजा ने अंग्रेजों के सामने गीता में हाथ रखकर ली शपथ, जीत लिया भारत का दिल

ब्रिटेन की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। यहां के आम चुनाव में भारतीय मूल के लगभग 26 सांसद वहां की संसद के निचले सदन 'हाउस ऑफ कॉमन्स' के लिए चुने गए। इसी बीच भारतीय मूल की 29 वर्षीय ब्रिटिश सांसद शिवानी राजा काफी चर्चा में रही। शिवानी ने कंजर्वेटिव पार्टी के लिए लीसेस्टर ईस्ट सीट पर ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिससे इस निर्वाचन क्षेत्र में लेबर पार्टी का 37 साल का वर्चस्व खत्म हो गया।

It was an honour to be sworn into Parliament today to represent Leicester East.



I was truly proud to swear my allegiance to His Majesty King Charles on the Gita.#LeicesterEast pic.twitter.com/l7hogSSE2C