सारा अली खान की झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़, भगदड़ में दर्जनों लोग घायल

नारी डेस्क: ओडिशा के राउरकेला स्थित बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में हॉकी इंडिया लीग (HIL) 2024-25 के समापन समारोह में बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी डांस परफॉर्मेंस देने पहुंचीं। उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हो गए। भारी भीड़ के कारण प्रशासन की तैयारियां नाकाम साबित हुईं और भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए।

रविवार को आयोजित इस समापन समारोह में देश-विदेश की हॉकी टीमें शामिल हुईं और शानदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान भी पहुंचीं, जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर फैंस काफी उत्साहित थे। लेकिन भीड़ उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई और स्टेडियम में अफरा-तफरी मच गई।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, स्टेडियम भरने के बाद सुरक्षा कारणों से गेट बंद कर दिए गए, जिससे बाहर खड़े फैंस नाराज हो गए। टिकट होने के बावजूद एंट्री न मिलने पर लोग उग्र हो गए और गेट तोड़ने व दीवार फांदने का प्रयास करने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

इस भगदड़ के दौरान कई लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद प्रशासन को भी स्थिति संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

जहां एक ओर हॉकी इंडिया लीग का समापन भव्य तरीके से होना था, वहीं दूसरी ओर हंगामे और भगदड़ के कारण पूरा इवेंट प्रभावित हो गया। लोगों की सुरक्षा को लेकर इवेंट मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं और कई दर्शकों ने आयोजन की खराब व्यवस्था की आलोचना की है।

𝐓𝐫𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐈𝐋 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥!



Nearly six people were injured in a minor stampede outside the gates with as many as 4000 people, several with tickets, waiting outside eager to get in to watch the final and Sara Ali Khan, reports @aashin23



Here's what we know ▶️… pic.twitter.com/lZLIhSoJls