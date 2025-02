फैशन शो में सोनम कपूर का इमोशनल मोमेंट, रोहित बल की याद में बहाए सोनम कपूर ने आंसू

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक फैशन शो के दौरान इमोशनल होती नजर आ रही हैं। यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, तो कुछ उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर सोनम कपूर रैंप पर चलते हुए क्यों रो पड़ीं?

दरअसल, यह पूरा इवेंट मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था। 1 नवंबर 2024 को रोहित बल का निधन हो गया था, जिससे पूरी फैशन इंडस्ट्री शोक में डूब गई थी। सोनम कपूर का रोहित बल के साथ एक गहरा रिश्ता था। उन्होंने कई बार उनकी डिजाइन की हुई ड्रेसेस पहनी थीं और उनके लिए रैंप वॉक भी किया था।

#GraziaFashion Sonam Kapoor walks for the Blenders Pride Fashion Tour 2025, celebrating the legacy of designer Rohit Bal, getting emotional as she hits the runway. #BlendersPrideFashionTour #Runway #RohitBal #Trending pic.twitter.com/IeRut6HWHT