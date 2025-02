बजट 2025: GST सुधार की उम्मीद, ऑटो इंडस्ट्री के लिए आ सकती हैं नई नीतियां

नारी डेस्क: 1 फरवरी 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट 2025 पेश करेंगी। इस बजट से ऑटो इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों से जुड़ी नई नीतियों को लेकर। सरकार देश में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा सकती है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी लिथियम आयन बैटरियों का आयात चीन से किया जाता है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा खर्च बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2023 में भारत ने 18,000 करोड़ रुपये और 2024 में 24,000 करोड़ रुपये की बैटरियां आयात कीं।

सरकार इस निर्भरता को कम करने के लिए नई पॉलिसी ला सकती है, जिससे घरेलू स्तर पर बैटरी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

