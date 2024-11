क्या मलाइका कर रही हैं नए सफर की शुरुआत? ब्रेकअप के बाद की पहली पोस्ट ने बढ़ाई कंफ्यूजन!

नारी डेस्क: गॉसिप टाउन में हमेशा की तरह हलचल मची हुई है, और इस बार चर्चा का केंद्र बन गए हैं मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर। हाल ही में अर्जुन कपूर ने अपने और मलाइका के ब्रेकअप की पुष्टि की, जिससे फैंस का दिल टूट गया। दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी राहें अलग करने का फैसला किया है।

मलाइका का नया फैसला

ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक विशेष पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, “NO” vember: A time to Start Saying ‘NO’ to people, places and things that drain your Energy। इस पोस्ट के माध्यम से वह यह संदेश देना चाहती हैं कि अब वह उन सभी चीजों को नकारेंगी जो उनकी एनर्जी को खराब कर रही हैं।

फैंस की उलझन

मलाइका का यह पोस्ट उनके फैंस के लिए कंफ्यूजन का कारण बन गया है। कई लोग इसे उनके और अर्जुन के बीच के संबंधों से जोड़कर देख रहे हैं। क्या वह अब अपने जीवन में किसी को भी नहीं चाहती? क्या वह अपने लिए एक नई शुरुआत करने का इरादा रखती हैं? ये सवाल फैंस के मन में उठ रहे हैं।

अर्जुन का समर्थन

मलाइका और अर्जुन के संबंधों की शुरुआत काफी अच्छी रही थी, खासकर उस समय जब मलाइका के पिता का निधन हुआ। उस कठिन घड़ी में अर्जुन ने मलाइका का पूरा साथ दिया, और लोग सोचने लगे कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन, इसके बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि ऐसा नहीं था।

सिंगल होने की पुष्टि

अर्जुन कपूर ने एक दिवाली पार्टी में स्पष्ट किया कि वह अब सिंगल हैं। जब उनसे मलाइका के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह किसी रिलेशन में नहीं हैं। इस खबर ने उनके फैंस को और भी निराश कर दिया, जो दोनों के फिर से एक होने की उम्मीद लगाए बैठे थे।

नई रिलेशनशिप की तलाश

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मलाइका और अर्जुन दोनों की नई जीवन यात्रा किस दिशा में जाती है। क्या मलाइका अपने नए फैसले के साथ आगे बढ़ेंगी, या अर्जुन किसी नई रिलेशनशिप की तलाश में हैं? समय ही बताएगा कि ये दोनों सितारे अपने करियर और निजी जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं।

इस पूरी स्थिति ने उनके फैंस को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि प्यार और रिश्ते कितनी जटिलताएं लेकर आ सकते हैं।