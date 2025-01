महाकुंभ में आग कैसे लगी? सामने आया पूरा सच

नारी डेस्क: महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में रविवार, 19 जनवरी को एक भीषण आग लग गई। इस आग की वजह से 18 शिविर जलकर राख हो गए, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। आग गैस सिलेंडर के फटने से लगी, जिससे आग तेजी से फैल गई।

आग लगने का कारण

यूपी सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर की रसोई में एक छोटा गैस सिलेंडर लीक हो गया था। जब सिलेंडर से चाय बनाई जा रही थी, तभी सिलेंडर से गैस लीक होने लगी और इससे आग लग गई। आग की लपटें रसोई में रखे करीब दो गैस सिलेंडरों तक पहुंची, जिससे वे भी फट गए। आग के फैलने से पास के 40 घास-फूंस की झोपड़ियां और श्री संजीव प्रयागवाल के छह टेंट जलकर राख हो गए।

The fire incident at MahaKumbh shocked everyone. Due to the promptness of the administration, no one died. The incident should be thoroughly investigated considering there may be Jihadi conspiracy behind it? pic.twitter.com/ewwlOPxiPD — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) January 19, 2025

आग बुझाने की प्रक्रिया

आग लगने के बाद फायर सर्विस और पुलिस की मदद से स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। करीब एक घंटे बाद, यानी 5 बजे तक आग पूरी तरह बुझा दी गई। हालांकि, इस घटना में एक व्यक्ति, जसप्रीत, घायल हो गया। आग के दौरान वह भागते हुए गिर पड़ा और उसे चोट आई। उसे तुरंत इलाज के लिए महाकुंभ के केंद्रीय चिकित्सालय लाया गया और बाद में उसे स्वरूपरानी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। चिकित्सकों ने बताया कि उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर है।

FACT: Extremist propagandist accounts are spreading videos about a fire incident at the Mahakumbh Mela 2025 in Prayagraj, falsely claiming that hundreds have died. However, these claims are entirely baseless and fabricated. (1/3) pic.twitter.com/EfGL7bweOE — D-Intent Data (@dintentdata) January 20, 2025

गीता प्रेस के ट्रस्टी का बयान

गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका ने इस घटना के बारे में बताया कि उनका शिविर बहुत सावधानी से तैयार किया गया था। सभी को आग से संबंधित किसी भी काम को करने से मना किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी रसोई पक्की और टीन शेड से बनी हुई थी, लेकिन आग किसी और जगह से आई और उनके शिविर तक पहुंच गई। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि आग से बचने के लिए जो जगह सुरक्षित रखी गई थी, वह अन्य लोगों को दी गई थी, जिससे आग फैल गई।

The fire incident at MahaKumbh shocked everyone. Due to the promptness of the administration, no one died. The incident should be thoroughly investigated considering there may be Jihadi conspiracy behind it? pic.twitter.com/q1mBG6DURE — Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) January 19, 2025

इस घटना के बाद, महाकुंभ मेले के प्रशासन ने सुरक्षा के प्रति अपनी सतर्कता को बढ़ाया और आग से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए।