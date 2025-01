शंकर महादेवन से कैलाश खेर तक की परफॉर्मेंस से होगा महाकुंभ का शुभारंभ, दिखेगा कला-भक्ति का संगम

नारी डेस्क: महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और यह 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है, जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। इस बार महाकुंभ के दौरान यूपी सरकार ने देशभर के मशहूर कलाकारों को परफॉर्म करने के लिए न्यौता दिया है।

संस्कृति मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 13 जनवरी को महाकुंभ का आगाज शंकर महादेवन की शानदार परफॉर्मेंस से होगा। वहीं, 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन मोहित चौहान की प्रस्तुति के साथ होगा।

#WATCH | #Mahakumbh 2025 | Prayagraj, U.P | Drone visuals of the largest 'Yagya Kund' of Maha Kumbh Mela where 1100 priests will perform 'Maha Yagya' to demand the status of 'Rashtra Mata' for cow. pic.twitter.com/wCp24AAD2A