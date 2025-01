HMPV Virus : चीन से निकलकर अब मलेशिया और हांगकांग तक फैला!

नारी डेस्क: चीन में कोविड-19 महामारी के पांच साल बाद, एक और स्वास्थ्य संकट उभरकर सामने आया है। यह संकट है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) वायरस, जो अब चीन से फैलकर हांगकांग और मलेशिया तक पहुंच चुका है। इस वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और इसके लक्षण सामान्य सर्दी-खांसी जैसे होते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में यह ब्रोंकाइटिस और निमोनिया का कारण बन सकता है।

HMPV वायरस मुख्य रूप से श्वसन (सांस संबंधी) सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके सामान्य लक्षणों में सर्दी, खांसी, बुखार और नाक बहना शामिल हैं। हालांकि, यह वायरस बच्चों और बुजुर्गों के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है। गंभीर मामलों में, यह ब्रोंकाइटिस (श्वसन नलिका का सूजन) या निमोनिया (फेफड़ों की सूजन) का कारण बन सकता है।

🇨🇳 Crowded Chinese Hospitals as Covid-Like Virus Spreads - Cases Reported in Hong Kong



Medical facilities are being flooded with cases of the HMVP (human metapneumovirus) & other respiratory diseases 🦠. https://t.co/mQkbxPojAM pic.twitter.com/jnY5lYWVRB