भारत में HMPV का पहला केस,8 महीने की बच्ची का Test आया Positive!

नारी डेस्क: चीन में तेजी से फैल रहे ह्यूमन मेटापन्यूमोवायरस (HMPV) ने अब भारत में दस्तक दे दी है। बेंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल में आठ महीने की बच्ची में इस वायरस का पहला मामला सामने आया है। इस खबर ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क कर दिया है। आइए जानते हैं इस वायरस से जुड़ी पूरी जानकारी।

बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती 8 महीने की बच्ची में सांस लेने में समस्या और खांसी जैसे लक्षण थे। अस्पताल की लैब में जांच के बाद पुष्टि हुई कि बच्ची HMPV वायरस से संक्रमित है। सबसे खास बात यह है कि बच्ची की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यानी वह न तो चीन गई थी और न ही किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आई, जो चीन से लौटा हो। इस मामले की जानकारी कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत केंद्र सरकार को दी है।

BIG BREAKING NEWS 🚨 India reports first case of HMPV Virus, 8-month-old baby tests positive in Bangalore.



According to News18, the child does not have any travel history.



The case has been conveyed to the Union Health Ministry.



The baby, who was admitted to hospital due to… pic.twitter.com/1XkrNGtxK3