ज़िंदगी के 22 मिनट कम कर रहा सिगरेट का एक कश, Smoking से हर साल 80 हजार मौतें

नारी डेस्क: हाल ही में किए गए एक नए अध्ययन से यह पुष्टि हुई है कि धूम्रपान केवल आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी को भी धीरे-धीरे खत्म कर रहा है। सिगरेट के हर कश के साथ, आप अपनी जिंदगी से कुछ पल कम कर रहे होते हैं। यह शोध इस बात को और भी स्पष्ट करता है कि सिगरेट पीने से न सिर्फ शरीर को नुकसान होता है, बल्कि यह आपकी जिंदगी को भी संकुचित करता है।

यह नया शोध दर्शाता है कि हर एक सिगरेट पीने के साथ पुरुषों के लिए 17 मिनट और महिलाओं के लिए 22 मिनट तक की जिंदगी कम हो जाती है। यह आंकड़े यह दिखाते हैं कि धूम्रपान का असर सिर्फ आपकी सेहत पर ही नहीं, बल्कि आपके जीवनकाल पर भी गहरा प्रभाव डालता है। हर कश के साथ, आपके शरीर में कई तरह के नकरात्मक प्रभाव होते हैं जो समय के साथ और भी गंभीर होते जाते हैं।

धूम्रपान में कई प्रकार के हानिकारक रसायन होते हैं, जो शरीर के हर अंग को नुकसान पहुँचाते हैं। फेफड़े, ह्रदय, और रक्त वाहिकाओं पर सबसे अधिक असर होता है। धूम्रपान के कारण कैंसर, हृदय रोग, असमय बुढ़ापा और कई अन्य गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा, यह आपकी त्वचा को भी नुकसान पहुँचाता है, जिससे झुर्रियां और उम्र से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं।

