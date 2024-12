नहीं सुधरा Deepika Padukone के डिप्रेशन का मजाक उड़ाने वाला स्टैंडअप कॉमेडियन, अब फिर मारा Taunt

नारी डेस्क: कॉमेडियन समय रैना ने अपने यूट्यूब शो में एक प्रतियोगी द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन पर मजाक करने पर नाराजगी व्यक्त करने वाले नेटिज़न्स का मजाक उड़ाते हुए उनसे अपने गुस्से को इस तरह से प्रचारित करने के लिए कहा है जो उनके लिए फायदेमंद हो। रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट ने हाल ही में सुर्खियां बटोरीं, जब एक प्रतियोगी ने पादुकोण के डिप्रेशन पर अपने मजाक के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त की।

a contestant on India's got latent trolled #DeepikaPadukone for her fake sob story which she created to defame her ex. pic.twitter.com/E2v0FxM8b2