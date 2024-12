एक रात जेल में बिताने के बाद आज सुबह रिहा हुए अल्लू अर्जुन, बाहर निकलते ही बोले-  Sorry

नारी डेस्क: ‘पुष्पा 2' के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को आज सुबह- सुबह जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें सलाखों के पीछे सारी रात बितानी पड़ी। एक्टर के पिता और ससुर दोनों उन्हें लेने पहुंचे, ऐसे में वह जेल के पिछले गेट से घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचने पर पुष्पा स्टार ने सभी फैन्स का उनके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Visuals from Geetha Arts office at Jubilee Hills, Hyderabad.



Actor Allu Arjun was released from Chanchalguda Central Jail today after Telangana High Court granted him interim bail yesterday on a personal bond of Rs 50,000 in connection with the… pic.twitter.com/QWWAG5ey1I