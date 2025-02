Kiss कंट्रोवर्सी: श्रेया और अलका याग्निक भी रह गईं सन्न, उदित नारायण का पुराना वीडियो हुआ वायरल

नारी डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर उदित नारायण इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाए हुए हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह एक फीमेल फैन को लिप किस करते नजर आए। इस वीडियो ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया। इसी बीच उनका एक पुराना वीडियो भी चर्चा में आ गया है, जिसमें वह स्टेज पर अवॉर्ड लेने आईं श्रेया घोषाल और अलका याग्निक को अचानक किस कर देते हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि श्रेया घोषाल इस अचानक हुए किस से सन्न रह जाती हैं, जबकि अलका याग्निक भी चौंक जाती हैं।

वायरल हो रहे इस पुराने वीडियो में देखा जा सकता है कि उदित नारायण स्टेज पर मौजूद हैं और श्रेया घोषाल अवॉर्ड रिसीव करने आती हैं। जैसे ही वह उनके पास आती हैं, उदित नारायण अचानक उन्हें गाल पर किस कर देते हैं। श्रेया पहले तो इस हरकत से हैरान रह जाती हैं लेकिन फिर हल्की-सी मुस्कान दे देती हैं। इसके बाद, वीडियो में देखा जा सकता है कि वह इसी तरह अलका याग्निक को भी किस कर देते हैं, जिससे वह भी थोड़ी असहज नजर आती हैं।

उदित नारायण के हाल ही में वायरल हुए लिप-किस वीडियो पर जमकर हंगामा मचा। वीडियो में देखा गया कि एक फीमेल फैन ने पहले उनके गाल पर किस किया, जिसके बाद उदित ने उसे लिप किस कर लिया। इस घटना के बाद इंटरनेट पर लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग उदित नारायण की आलोचना कर रहे हैं तो कुछ इसे ‘इमोशनल मोमेंट’ बता रहे हैं।

जब उदित नारायण से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा, ‘फैंस दीवाने होते हैं, इसे इतना तूल नहीं देना चाहिए। वो हमारी कला को पसंद करते हैं, इसलिए इतना प्यार जताते हैं।’

यूजर्स ने दिया मजेदार रिएक्शन: ‘उदित हाशमी’ और ‘ठरकी नारायण’ बने ट्रेंड सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को लेकर मजेदार रिएक्शन भी आ रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, ‘उदित हाशमी’ (इमरान हाशमी से तुलना करते हुए)। दूसरे ने कॉमेंट किया, ‘जमाने के साथ चल रहे हैं’। एक और यूजर ने तंज कसते हुए कहा, ‘अब समझ आया कि रोमांटिक गाने इतने फीलिंग्स से कैसे गाते हैं।’ कुछ लोगों ने उन्हें ‘ठरकी नारायण’ भी कहना शुरू कर दिया है।

हालांकि, इस विवाद के बावजूद उदित नारायण की फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है। लोग अब भी उनके गानों को उतना ही प्यार देते हैं, जितना पहले देते थे। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें आज भी बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक प्लेबैक सिंगर में से एक मानते हैं।

I’ve always had immense respect for #UditNarayan but not anymore. He's just another pervert from Bollywood. I learned today that he kissed Alka and Shreya (on their cheeks) in the past and reportedly made female hosts uncomfortable at some events. It's disappointing and shameful! https://t.co/Ruw18vSbkH