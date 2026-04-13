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तंदूरी मलाई बोटी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 13 Apr, 2026 07:18 PM
तंदूरी मलाई बोटी

नारी डेस्क : अगर आप रेस्टोरेंट जैसा क्रीमी, स्मोकी और जूसी चिकन घर पर बनाना चाहते हैं, तो तंदूरी मलाई बोटी एक बेहतरीन रेसिपी है। इसमें दही, क्रीम और चीज़ का रिच फ्लेवर चिकन को बेहद सॉफ्ट और स्वादिष्ट बना देता है, जबकि कोयले का स्मोकी टच इसे बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना देता है। यह डिश खास मौकों, पार्टी या वीकेंड डिनर के लिए परफेक्ट है, जिसे हर कोई बड़े चाव से खाता है।

Servings - 3

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सामग्री (Ingredients)
अदरक – 1 छोटा चम्मच
लहसुन – 1 छोटा चम्मच
हरी मिर्च – 1 छोटा चम्मच
चिकन ब्रेस्ट – 500 ग्राम
नींबू का रस – 1 छोटा चम्मच
हंग कर्ड (टंगा हुआ दही) – 120 ग्राम
फ्रेश क्रीम – 50 ग्राम
काली मिर्च – 1/4 छोटा चम्मच
नमक – 1 छोटा चम्मच
चाट मसाला – 1/2 छोटा चम्मच
जीरा पाउडर – 1/2 छोटा चम्मच
चिली फ्लेक्स – 1/2 छोटा चम्मच
तंदूरी मसाला – 1 छोटा चम्मच
कोयला – स्मोकी फ्लेवर के लिए
देसी घी – 1 छोटा चम्मच

चीज़ मिक्स के लिए
मोज़रेला चीज़ – 100 ग्राम
प्रोसेस्ड चीज़ – 2 बड़े चम्मच
चिली फ्लेक्स – 1/4 छोटा चम्मच

कुकिंग के लिए
तेल – 1 छोटा चम्मच
बटर – 2 बड़े चम्मच
फ्रेश क्रीम – 2 बड़े चम्मच

गार्निश के लिए
अदरक जुलिएन – 1 छोटा चम्मच
हरी मिर्च – 1 छोटा चम्मच (लंबी कटी हुई)
हरा धनिया – 1/4 छोटा चम्मच

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बनाने की विधि (Preparation)

1. सबसे पहले अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को ओखली-मूसल में डालकर दरदरा कूट लें।
2. चिकन ब्रेस्ट को स्लाइस में काटकर एक बाउल में डालें।
3. अब इसमें नींबू का रस, कुटा हुआ मिश्रण, हंग कर्ड, फ्रेश क्रीम, काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स और तंदूरी मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं।
4. एक गरम कोयला रखें, उस पर देसी घी डालें और बाउल को 2 मिनट के लिए ढक दें ताकि स्मोकी फ्लेवर आ जाए।
5. कोयला हटाकर चिकन को ढककर 2 घंटे के लिए मेरिनेट होने दें।
6. एक अलग बाउल में मोज़रेला चीज़, प्रोसेस्ड चीज़ और चिली फ्लेक्स मिलाकर तैयार रखें।
7. पैन में तेल और बटर गरम करें, फिर मेरिनेट किया हुआ चिकन डालकर 7–8 मिनट तक पकाएं।
8. अब इसमें फ्रेश क्रीम और तैयार किया हुआ चीज़ मिक्स डालें, ढककर 2–3 मिनट और पकाएं।
9. अंत में अदरक जुलिएन, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें।
10. गरमा-गरम तंदूरी मलाई बोटी सर्व करें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
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