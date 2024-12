श्याम बेनेगल का निधन: लंबे समय से बीमार, 90 की उम्र में ली अंतिम सांस

नारी डेस्क: हिंदी सिनेमा के महान निर्देशक श्याम बेनेगल का सोमवार शाम मुंबई के वॉकहार्ट अस्पताल में निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। उनकी बेटी पिया बेनेगल ने उनके निधन की पुष्टि की है। श्याम बेनेगल के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्याम बेनेगल क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) से जूझ रहे थे। यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है और खून को साफ नहीं कर पाती। इस बीमारी के कारण शरीर में ज़हरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं और धीरे-धीरे शरीर कमजोर हो जाता है। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी की वजह से उनका वजन काफी कम हो गया था और वह बेहद कमजोर हो गए थे।

