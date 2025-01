सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाकर ऑटो ड्राइवर बना स्टार, 11 हजार का इनाम!

नारी डेस्क: हाल ही में एक ऑटो ड्राइवर ने सैफ अली खान की जान बचाकर एक नायक की तरह काम किया। सैफ अली खान अगर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते, तो उनकी हालत और भी गंभीर हो सकती थी। लेकिन एक साधारण ऑटो ड्राइवर, भजन सिंह राणा, की मदद से सैफ को जल्द ही अस्पताल पहुंचा दिया गया और उनकी जान बचाई गई। इस घटना ने भजन सिंह को असली हीरो बना दिया है और अब लोग उनकी बहादुरी की सराहना कर रहे हैं।

भजन सिंह राणा की तत्परता ने सैफ की जान बचाई

19 जनवरी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने भजन सिंह राणा को उनके बहादुरी के लिए सम्मानित किया और उन्हें 11 हजार रुपये का इनाम भी दिया। भजन सिंह राणा ने अपनी बात रखते हुए कहा, "मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने किसी की मदद की। जब मैंने सैफ को खून से लथपथ देखा, तो मुझे डर लगा था कि कहीं पुलिस के लपेटे में न आ जाऊं, लेकिन फिर भी मैंने मदद के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया।"

Mumbai, Maharashtra: Bhajan Singh Rana, an auto-rickshaw driver who helped actor Saif Ali Khan reach the hospital, was honored by a social worker named Faizan Ansari with a cash reward of ₹11,000.



Bhajan Singh Rana said, 'I feel very proud because I never imagined something… pic.twitter.com/dfXLHu5UBU — IANS (@ians_india) January 20, 2025

सैफ अली खान का साहस और भजन सिंह का समर्थन

भजन सिंह ने सैफ अली खान की साहसिकता की भी तारीफ की और बताया कि सैफ खुद ही अस्पताल की ओर चलने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वे गंभीर रूप से घायल थे। भजन ने कहा, "सैफ अली खान में साहस था, उन्होंने खुद ही अस्पताल जाने की कोशिश की, उनका हौंसला देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली।"

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का सम्मान

फैजान अंसारी ने भजन सिंह राणा की बहादुरी की सराहना करते हुए उन्हें "रियल हीरो" कहा। उन्होंने बताया, "भजन सिंह ने रात के तीन बजे जब किसी और ने मदद नहीं की, तब सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाया। यह किसी और के लिए डरने जैसा हो सकता था, लेकिन भजन ने साहस दिखाया और बिना किसी डर के सैफ को अस्पताल पहुंचाया।"

Auto driver Bhajan Singh shared that actor Saif Ali Khan, along with a staff member and his son Taimur, got into his auto and asked for help getting to the hospital. pic.twitter.com/arjeu4YjOj — The Indian Express (@IndianExpress) January 17, 2025

बिना किसी भुगतान के मदद

भजन सिंह राणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह किसी भी पेमेंट के बारे में नहीं सोच रहे थे। उन्होंने सैफ से किसी भी तरह का भुगतान नहीं लिया और न ही उनकी मदद के लिए करीना कपूर या किसी और ने उनसे संपर्क किया। भजन सिंह राणा का कहना था कि उन्हें किसी से कोई बात नहीं हुई और वह इस नेक काम से खुश हैं।

भजन सिंह का नया जीवन

भजन सिंह राणा की बहादुरी के बाद से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। वह अब मीडिया में आए हुए हैं और उनके पास कई इंटरव्यू और सम्मान प्राप्त करने का सिलसिला चल रहा है। उनकी दिनचर्या अब काफी व्यस्त हो गई है, जिसके कारण वह ऑटो चलाने का काम नहीं कर पा रहे हैं।

BIG NEWS 🚨 Auto Driver Bhajan Singh said "I did not take fare amount from Saif Ali Khan"



REPORTER : What happened on that day?



BHAJAN SINGH : "A woman came running shouting roko, roko, roko (stop, stop, stop) "



"I asked what happened? Saif replied -



Bring a stretcher. I am… pic.twitter.com/2j0E9Nk6Vn — 𝗦𝗶𝗺𝗺𝗶 (@cutesimmi22) January 19, 2025

भजन सिंह राणा की मदद से सैफ अली खान की जान बच गई, और यह घटना यह साबित करती है कि कभी-कभी एक सामान्य व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है। भजन सिंह राणा के साहस और तत्परता ने उन्हें असली नायक बना दिया है, और उनकी बहादुरी को पूरे देश ने सराहा है।