महाकुंभ हादसे पर जया बच्चन का विवादित बयान, गंगा के पानी को बताया सबसे गंदा

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी (सपा) की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कुंभ के पानी को देश का सबसे गंदा पानी बताया। उनका कहना है कि भगदड़ में मारे गए लोगों की लाशें नदी में फेंक दी गईं, जिससे पानी प्रदूषित हो गया है।

संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए जया बच्चन ने कहा, "इस समय सदन में जलशक्ति विभाग गंदे पानी पर चर्चा कर रहा है। सबसे अधिक प्रदूषित पानी कहां है? यह कुंभ में है। भगदड़ में मारे गए लोगों की लाशें नदी में फेंक दी गईं, जिससे पानी पूरी तरह से दूषित हो गया है।" उन्होंने सरकार पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और कहा कि जो पानी गंगा में बह रहा है, वही लोगों तक पहुंच रहा है।

जया बच्चन ने कुंभ मेले में आम श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार वीआईपी लोगों को विशेष सुविधाएं देती है, लेकिन आम जनता के लिए कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। उन्होंने सरकार द्वारा जारी किए गए उन आंकड़ों पर भी संदेह जताया, जिनमें कहा गया कि अब तक करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं।

This is Rajya Sabha MP Jaya Jaya Bachchan openly peddling lies & fear mongering about Kumbh



Saying "Kumbh water is dirtiest, People were killed and their dead body thrown inside the water"



She once got angry when Paparazzi called Aish - short form of Aishwarya & frantically… pic.twitter.com/INd6LntbCW