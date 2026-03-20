23 MARMONDAY2026 4:10:52 AM
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गुड़ मखाना लस्सी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 20 Mar, 2026 03:30 PM
गुड़ मखाना लस्सी

नारी डेस्क : गर्मी हो या सर्दी, गुड़ मखाना लस्सी एक स्वादिष्ट और हेल्दी ड्रिंक है। इसमें दही की ठंडक, गुड़ की मिठास और मखाने की पौष्टिकता का शानदार संगम होता है। यह न केवल स्वाद में लाजवाब है बल्कि पाचन सुधारने, ऊर्जा बढ़ाने और हल्का-फुल्का नाश्ता बनने के लिए भी बेहतरीन है।

Servings - 1

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सामग्री

दही – 150 ग्राम

गुड़ – 2 बड़े चम्मच

मखाना (फॉक्स नट्स) – 12 ग्राम

हरी इलायची – 2 फ़ली

बर्फ के टुकड़े

बादाम – सजावट के लिए

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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विधि

1. ब्लेंडर में 150 ग्राम दही, 2 बड़े चम्मच गुड़, 12 ग्राम मखाना, 2 फ़ली हरी इलायची और कुछ बर्फ के टुकड़े डालें। इसे तब तक ब्लेंड करें जब तक यह मुलायम और क्रीमी न हो जाए।

2. तैयार लस्सी को एक सर्विंग ग्लास में डालें। ऊपर से बादाम से सजाएं।

3. ठंडी-ठंडी लस्सी परोसें।

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