दिलजीत दोसांझ ने पीएम मोदी से की मुलाकात, 2025 की शानदार शुरुआत

नारी डेस्क: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने नए साल की शानदार शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट पर शेयर की हैं। यह मुलाकात दिलजीत के लिए एक खास पल साबित हुई।

दिलजीत दोसांझ ने अपने "दिल-लुमिनाटी इंडिया टूर" के फिनाले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय निकाला। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई रील में दिखाया गया है कि दिलजीत बड़े से गुलदस्ते के साथ पीएमओ ऑफिस पहुंचते हैं। उन्होंने गुलदस्ता प्रधानमंत्री को भेंट किया और फिर दोनों ने दिल खोलकर बातचीत की।

पीएम मोदी ने दिलजीत की तारीफ करते हुए कहा, "हिंदुस्तान के गांव का लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो बहुत अच्छा लगता है।" उन्होंने यह भी कहा कि दिलजीत अपने नाम के अनुरूप हैं और जहां भी जाते हैं, लोगों का दिल जीत लेते हैं।

A fantastic start to 2025



A very memorable meeting with PM @narendramodi Ji.



We talked about a lot of things including music of course! pic.twitter.com/TKThDWnE0P