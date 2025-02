Deepika Padukone Ramp: मां बनने के बाद दिखाया शानदार लुक, रेखा से हो रही तुलना

नारी डेस्क: दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड की प्रमुख सुपरस्टार, ने हाल ही में सब्यसाची मुखर्जी के 25वें एनिवर्सरी शो में अपनी पहली रैंप वॉक की। मां बनने के बाद पहली बार वो रैंप पर वॉक करती दिखीं शो में दीपिका ने ऐसा लुक कैरी किया कि सभी की नजरें उन पर ही थम गईं। उनकी इस वॉक के साथ-साथ उनके लुक की भी काफी चर्चा हो रही है।

दीपिका का रैंप लुक

दीपिका ने इस खास इवेंट के लिए एक शानदार और स्टाइलिश आउटफिट चुना। उन्होंने व्हाइट पैंट, टॉप और ट्रेंच कोट पहना, जो काफी फैशनेबल और एलीगेंट था। इस लुक को उन्होंने सब्यसाची के शानदार ज्वैलरी के साथ कंप्लीट किया, जिसमें एक चोकर और रूबी-डायमंड क्रॉस पेंडेंट शामिल था। दीपिका का यह लुक न सिर्फ देखने में शानदार था, बल्कि उनके पर्सनल स्टाइल और क्लास को भी दर्शाता था।

Video: Deepika Padukone's first ramp walk after Dua's birth at Sabyasachi's show



Sabyasachi Mukherjee marks 25 years of his brand with a runway show on Fridayhttps://t.co/TOLdLYTKnH pic.twitter.com/6kYkUdqAGg — Gulf News (@gulf_news) January 25, 2025

उनके लुक में खास बात यह थी कि उन्होंने काले लेदर के ग्लव्स पहने थे, जिन पर जड़े ब्रैसलेट और हेडबैंड ने उनके लुक को और भी आकर्षक बना दिया। दीपिका ने शो की शुरुआत भी काफी धमाकेदार तरीके से की, जिससे यह साफ हो गया कि स्टाइल और ग्रेस में उनका कोई मुकाबला नहीं है।

रेखा से तुलना

दीपिका की रैंप वॉक और लुक को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। फैन्स ने उन्हें "द अल्टीमेट क्वीन", "मदर", "सच में क्वीन" जैसे शब्दों से सराहा। उनके लुक की तुलना बॉलीवुड की महान अदाकारा रेखा से भी की जा रही है। एक्ट्रेस के इस लुक को देखकर लोग इसे रेखा की टाइमलेस ब्यूटी और ग्रेस के साथ जोड़ रहे हैं।

International 🔥 Deepika walking the ramp after a gap but still the supermodel uff yaasss!! #DeepikaPadukone pic.twitter.com/zZngQFWcnF — Banno 🇮🇳 (@BannoReBanno) January 25, 2025

दीपिका पादुकोण, जो हमेशा से ही सब्यसाची की ब्राइडल लुक्स में एक परफेक्ट उदाहरण रही हैं, इस बार भी साबित कर दिया कि उनका स्टाइल और सुंदरता किसी से कम नहीं है। मदरहुड के बाद अपनी काम पर वापसी करते हुए दीपिका ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया है।

अन्य मशहूर हस्तियां

इस इवेंट में दीपिका के साथ आलिया भट्ट, बिपाशा बसु, शरवरी वाघ, अनन्या पांडे, अदिती राव हैदरी, सोनम कपूर और शोभिता धुलिपाला जैसी बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस भी नजर आईं, जिन्होंने भी इस इवेंट में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाए।

दीपिका का यह रैंप लुक न सिर्फ उनके फैशन सेंस को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह मां बनने के बाद भी अपने काम और स्टाइल को लेकर पूरी तरह से कमिटेड हैं।