बिग बॉस 18 की हार पर भावुक हुए रजत दलाल, एल्विश यादव का टूटा दिल

नारी डेस्क: रियलिटी शो बिग बॉस 18 का ग्रैंड फिनाले बेहद धमाकेदार रहा। इस सीजन के विनर बने करणवीर मेहरा, जबकि विवियन डीसेना फर्स्ट रनर-अप और रजत दलाल सेकंड रनर-अप रहे। टॉप 3 में जगह बनाने वाले रजत दलाल ट्रॉफी से बस दो कदम दूर थे। फैंस को उम्मीद थी कि इस बार रजत जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हार के बाद रजत बेहद भावुक हो गए और उन्होंने अपनी भावनाओं को साझा किया।

करणवीर बने विनर, रजत की हार ने तोड़ा दिल

फिनाले के दौरान मंच पर शानदार परफॉर्मेंस हुई और कई बड़े सितारे मौजूद रहे। स्काई फोर्स के एक्टर वीर पहाड़िया और फिल्म "लवयापा" के प्रमोशन के लिए आमिर खान भी फिनाले में शामिल हुए। इस भव्य आयोजन के बीच करणवीर मेहरा को बिग बॉस 18 का विजेता घोषित किया गया।

#RajatDalal got massive vote but unfortunately makers biased decision towards there actor Rajat top 2 me aata to Vivian nhi jeeta that's the fact 😂😂 ladla or voting aaj bhi prove ho gya #ElvishYadav𓃵 ko hara nhi skta isiliye nikal diya ye सत्य है #BiggBoss18 pic.twitter.com/mCZCMkQp7a — BigBoss_ottbuz👁️ (@BigBoss_OTTBuZ) January 19, 2025

विवियन डीसेना फर्स्ट रनर-अप रहे और रजत दलाल ने सेकंड रनर-अप का खिताब हासिल किया। फैंस को उम्मीद थी कि रजत ट्रॉफी जीतेंगे क्योंकि उनकी फैन-फॉलोइंग और गेम को लेकर दीवानगी काफी ज्यादा थी। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ, जिससे उनके फैंस और करीबी मायूस हो गए।

रजत का हार पर भावुक रिएक्शन

शो से बाहर आने के बाद रजत दलाल ने अपनी हार पर प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा: "ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। जिन लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया, उनका दिल से शुक्रिया। जीवन में जब भी प्रतियोगिता की है, चाहे वह पढ़ाई हो या खेल, हमेशा जीतने के लिए खेला है। दूसरे स्थान पर रहना थोड़ा भारी लग रहा है। लेकिन ठीक है, जीवन चलता रहता है।"

इंस्टाग्राम पर किया इमोशनल पोस्ट

शो खत्म होने के बाद रजत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट किया। उन्होंने बिग बॉस जर्नी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा: "आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला। जितनी उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया। इसी को अपनी जीत मानते हुए अब जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। आप सभी का दिल से शुक्रिया।"

इस पोस्ट पर कई सेलेब्स और फैंस ने उन्हें बधाई दी। पवित्रा पुनिया ने कमेंट में लिखा, "आप हमारे विनर हैं।" वहीं, शो में रजत को सपोर्ट करने आए एल्विश यादव ने टूटे दिल की इमोजी शेयर कर अपना दुख जताया।

फैंस ने की रजत की तारीफ

हालांकि रजत ने ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन उन्होंने दर्शकों का दिल जरूर जीता। सोशल मीडिया पर लोग उनके खेल की तारीफ करते हुए उनकी हौसलाअफजाई कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, "भले ही आपने ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन दिल जरूर जीत लिया।"

आगे बढ़ने का वादा

रजत दलाल ने अपनी हार को स्वीकारते हुए फैंस का धन्यवाद किया और आगे की जिंदगी में बेहतर करने का वादा किया है। उनकी सकारात्मकता और संघर्ष की भावना लोगों को प्रेरित कर रही है।

बिग बॉस 18 का यह सीजन वाकई यादगार रहा और रजत की जर्नी ने सभी को प्रभावित किया।