कौन हैं अनीता आनंद, जो बन सकती हैं कनाडा की पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री?

नारी डेस्क: कनाडा की परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री, अनिता आनंद, वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पद से इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हो गई हैं। जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को घोषणा की कि वह 2025 के चुनावों से पहले इस्तीफा देंगे, और तब तक उनकी पार्टी एक नया नेता चुनने का फैसला करेगी। ट्रूडो के इस फैसले के बाद, यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन उनका उत्तराधिकारी होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय मूल की नेता अनिता आनंद इस पद के लिए प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं।

अनिता आनंद का जन्म और पालन-पोषण कनाडा के न्यू ब्रंसविक प्रांत के ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। 1985 में, उन्होंने ओंटारियो में अपना घर स्थानांतरित किया। वह और उनके पति जॉन ने ओकविल, ओंटारियो में अपने चार बच्चों के साथ परिवार को बसाया। अनिता आनंद ने अपनी राजनीतिक यात्रा 2019 में शुरू की, जब उन्हें ऑकविल से सांसद के रूप में चुना गया। इसके बाद, उन्होंने कनाडा सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें सार्वजनिक सेवा और खरीदारी मंत्री, खजाना बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री शामिल हैं।

सार्वजनिक सेवा और खरीदारी मंत्री: अनिता आनंद ने COVID-19 महामारी के दौरान कनाडा के लिए वैक्सीनेशन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) और त्वरित परीक्षणों के लिए महत्वपूर्ण अनुबंधों पर बातचीत की।

राष्ट्रीय रक्षा मंत्री: राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में अनिता ने सैन्य में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सुधार किए और सैन्य बलों के संस्कृति में बदलाव लाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षित करने और यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए कनाडा की पहल का नेतृत्व किया, जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया।

राजनीतिक नेता के रूप में अनिता आनंद की यह यात्रा बहुत ही विविधतापूर्ण रही है। वह एक शिक्षिका, वकील और शोधकर्ता भी रही हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में कानून की पढ़ाई की, जहां वह JR Kimber Chair in Investor Protection and Corporate Governance की प्रोफेसर भी थीं। इसके अलावा, वह मैसी कॉलेज की गवर्निंग बोर्ड की सदस्य और रोटमैन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में पॉलिसी और रिसर्च की निदेशक भी रही हैं। अनिता ने कानून की पढ़ाई येल लॉ स्कूल, क्वीन यूनिवर्सिटी, और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी की है।

क्वीन यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल स्टडीज में ऑनर्स के साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से ज्यूरिसप्रूडेंस में ऑनर्स के साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स। डालहौजी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लॉज। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से मास्टर ऑफ लॉज। 1994 में वह ऑंटेरियो बार से वकील के रूप में प्रमाणित हुईं।

