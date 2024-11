श्रीलंकाई एयरलाइंस के रामायण विज्ञापन ने भारतीयों को कर दिया भावुक, बोले- हम आ रहे हैं श्रीलंका में

नारी डेस्क: श्रीलंकाई एयरलाइंस ने एक आकर्षक विज्ञापन जारी किया है जिससे भारतीय काफी प्रभावित हुए हैं। इसमें रामायण का जिक्र करते हुए श्रीलंका के टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। पहले टीवी, रेडियो और अखबार में इस तरह के विज्ञापन देखने को मिलते थे, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में एयरलाइंस के इस विज्ञापन ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया।

Relive the epic of The Ramayana Trail



Embark on a journey through Sri Lanka’s legendary landscapes with SriLankan Holidays, offering a fully customized experience tailored just for you. Every step of your adventure is designed to bring out the grandeur and glory in the ancient… pic.twitter.com/jctUhc4JKn