मध्य प्रदेश में सनसनी: लिव-इन पार्टनर की हत्या कर 8 महीने तक फ्रिज में रखा शव!

नारी डेस्क: मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शादीशुदा व्यक्ति ने अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या कर उसके शव को आठ महीने तक फ्रिज में रखा। महिला का शव शुक्रवार को आरोपी द्वारा किराए पर लिए गए मकान में एक रेफ्रिजरेटर के अंदर पाया गया।

हत्या का मामला

पुलिस के मुताबिक, यह घटना संभवतः पिछले साल जून 2024 में हुई थी। आरोपी संजय पाटीदार ने अपनी लिव-इन पार्टनर पिंकी प्रजापति की हत्या कर दी। पिंकी के शरीर पर आभूषण थे, उसके हाथ बंधे हुए थे और गले में फंदा था। पुलिस के अनुसार, पाटीदार पिछले पांच साल से पिंकी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। कथित तौर पर पिंकी उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर पाटीदार ने उसकी हत्या कर दी।

SHOCKING! HORRIFIC!



5-yr-old Live-in Relationship, Body Dumped in Fridge For 9 Months, Case Revealed Today After Power Outage!



A young woman's body mysteriously found inside a fridge in a locked room at Vrindavan Dham Colony, Dewas, Madhya Pradesh.



The incident came to light…

शव मिलने की घटना

शुक्रवार को इस शव का खुलासा तब हुआ, जब पड़ोसियों ने मकान में दुर्गंध महसूस की। इसके बाद उन्होंने मकान मालिक को सूचित किया, जिसने घर का एक हिस्सा खोला और देखा कि एक रेफ्रिजरेटर के अंदर महिला का शव रखा हुआ था। महिला का शव फ्रिज में था, और फ्रिज की अलमारियां हटा दी गई थीं।

पुलिस ने बताया कि इस मकान का किराया पाटीदार ने इंदौर के एक व्यक्ति, धीरेन्द्र श्रीवास्तव से लिया था। पाटीदार जून 2023 से इस मकान में रह रहा था। हालांकि, हाल ही में पाटीदार ने घर खाली कर दिया था, लेकिन उसने अपना सामान अभी भी घर के कुछ हिस्सों में रखा था।

MP Horror: 35-Year-Old Woman's Body Found In Fridge 10 Months After Being Killed by Live In Partner



For more videos, click here https://t.co/6ddeGFqM3o pic.twitter.com/c7emKGn0D3 — DNA (@dna) January 11, 2025

मकान मालिक की भूमिका

मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि पाटीदार ने मकान में अपना सामान रखा हुआ था और घर के कुछ हिस्सों को खाली करने का वादा किया था। जब हाल ही में घर में बिजली की आपूर्ति बंद हो गई, तो घर के उस हिस्से से दुर्गंध आनी शुरू हुई। इसके बाद मकान मालिक ने वह हिस्सा खोला, और शव को फ्रिज में पाया।

घटना की तुलना श्रद्धा वाकर हत्याकांड से

यह घटना दिल्ली के सनसनीखेज श्रद्धा वाकर हत्याकांड से मिलती-जुलती है। श्रद्धा वाकर की हत्या 2022 में आफताब अमीन पूनावाला द्वारा की गई थी। उसने श्रद्धा का गला घोंटकर हत्या की और उसके शव को टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा। बाद में उसने शव के अंगों को पहचान से बचाने के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर फेंक दिए थे।

Man killed a dalit live-in partner in Madhya Pradesh's Dewas when she pressured him to marry.



MP Police found her body nine months later inside a fridge.



Arrested. pic.twitter.com/S2nHt7mgk6 — काश/if Kakvi (@KashifKakvi) January 11, 2025

पुलिस जांच

देवास पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पाटीदार के खिलाफ हत्या और शव को छिपाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि अब वह हत्या के कारणों की पूरी तहकीकात कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है।