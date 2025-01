नई रिसर्च में खुलासा: HMPV वायरस से किडनी को हो सकता है गंभीर नुकसान

नारी डेस्क: एचएमपीवी वायरस का परिचयह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) एक ऐसा वायरस है जो मुख्य रूप से सांस की समस्याओं का कारण बनता है। इसके लक्षण कोविड-19 जैसे होते हैं, जैसे बुखार, सिरदर्द, खांसी और सांस लेने में कठिनाई। हालांकि, यह वायरस कोरोना वायरस जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है।

एचएमपीवी का किडनी पर असरहाल ही में हुई रिसर्च में एचएमपीवी और किडनी की समस्याओं के बीच अप्रत्यक्ष संबंध के सबूत मिले हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एचएमपीवी का सीधे तौर पर किडनी पर नकारात्मक प्रभाव नहीं देखा गया है, लेकिन इसके कारण कुछ मरीजों में किडनी से जुड़ी समस्याएं जैसे एक्यूट किडनी इंजरी (AKI) देखी गई हैं। गंभीर मामलों में मरीजों को डायलिसिस की जरूरत भी पड़ी है।

क्या कहती है स्टडी?अमेरिका में बच्चों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि एचएमपीवी संक्रमण के बाद एक्यूट किडनी इंजरी (AKI) के मामले काफी बढ़ गए। इस अध्ययन ने संकेत दिए कि एचएमपीवी किडनी की सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकता है। हालांकि, इस दावे को पूरी तरह साबित करने के लिए अभी और अधिक शोध की जरूरत है।

कैसे प्रभावित हो सकती है किडनी?एचएमपीवी संक्रमण से होने वाले गंभीर लक्षण जैसे हाइपोक्सिया (शरीर में ऑक्सीजन की कमी) किडनी के ब्लड फ्लो को बाधित कर सकते हैं। इसके अलावा, तेज बुखार और उल्टी जैसी समस्याएं भी किडनी पर दबाव डाल सकती हैं। जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती, तो इसका सीधा असर शरीर के अन्य अंगों पर पड़ता है।

यदि आपको एचएमपीवी संक्रमण के लक्षण महसूस हों और इनमें सुधार न हो रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नीचे दिए गए लक्षणों पर विशेष ध्यान दें

पैरों या चेहरे में सूजन।

अत्यधिक थकान या कमजोरी।

पेट में तेज दर्द।

पेशाब में कमी या पेशाब का रंग बदलना।

नियमित रूप से हाथ धोएं।

संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें।

भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें।

स्वस्थ आहार लें और अपनी इम्यूनिटी मजबूत बनाएं।

#HMPVinIndia | While @ICMRDELHI confirms #HMPvirus' global presence, noting it’s not new, recent research suggests a potential link between the virus and Acute #Kidney Injury (AKI)



Here are the key things to know | #KidneyDisease #kidneyhealth https://t.co/Hr7bY1XaVK