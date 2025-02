शिक्षा बजट 2025: पिछले 10 सालों में कितना मिला फंड, इस बार क्या हैं उम्मीदें ? डिटेल में जानें

नारी डेस्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2025-26 के लिए आम बजट पेश करने वाली हैं। पिछले 10 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बजट लगातार बढ़ा है। 2024 में अब तक का सबसे अधिक 1.48 लाख करोड़ रुपये का बजट शिक्षा के लिए आवंटित किया गया था। आइए जानते हैं कि 2014 से 2024 तक शिक्षा क्षेत्र को बजट में क्या मिला और 2025 के बजट से क्या उम्मीदें हैं।

2014 से अब तक शिक्षा क्षेत्र को लगातार अधिक बजट आवंटित किया गया है। 2024 में शिक्षा के लिए सबसे अधिक 1.48 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया गया। यह दर्शाता है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है।

#UnionBudget2022: Total allocation for the Ministry of Education is Rs 104277.72 Cr. Out of this, Rs 63449.37 Cr. has been allocated to Dept. of School Education and Literacy and Rs 40828.35 Cr for Dept. of Higher Education. #AatmanirbharBharatKaBudget. pic.twitter.com/TFDi9oaqLi