चाहत पांडे का बॉयफ्रेंड कौन? मिस्ट्री मैन का खुलासा, मां का दावा निकला झूठा!

नारी डेस्क: बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट चाहत पांडे इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं। चाहत की पर्सनल लाइफ और उनके सीक्रेट बॉयफ्रेंड को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने चाहत का एक वीडियो दिखाया, जिसने इन चर्चाओं को और हवा दे दी।

सलमान खान ने दिया बड़ा हिंट

वीकेंड के वार में सलमान खान ने एक वीडियो दिखाया, जिसमें चाहत एनिवर्सरी के एक केक के साथ नजर आ रही थीं। केक पर “5 साल पूरे होने” का जिक्र था। सलमान ने इस वीडियो के जरिए चाहत के बॉयफ्रेंड के गुजराती कनेक्शन की ओर इशारा भी किया। हालांकि, चाहत ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली और किसी भी तरह का रिलेशनशिप स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

Bigg Boss brings out Chahat Pandey's personal life discussion in the house (having a boyfriend) 🙀pic.twitter.com/pd2b6UrgHH — #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) January 4, 2025

मिस्ट्री मैन का नाम आया सामने

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चाहत पांडे के कथित बॉयफ्रेंड का नाम मानस आर शाह है। मानस शाह टीवी इंडस्ट्री और गुजराती फिल्मों का जाना-माना चेहरा हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की नजदीकियों को लेकर चर्चा तेज है।

मानस शाह कौन हैं?

मानस शाह एक एक्टर हैं और उन्होंने कई टीवी शोज़ और गुजराती फिल्मों में काम किया है।

टीवी शोज़ की बात करें तो स्टार प्लस के पॉपुलर शो “ये हैं चाहतें” में उन्होंने अहम भूमिका निभाई।गुजराती फिल्में‘सत्ती पर सत्तो,’ ‘हे केम छो लंदन,’ और ‘कमिटमेंट’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।

Gawar Pandey is EXPOSED that she has Boyfriend but still telling lies in #BiggBoss18#ManasShah is his BF & he is Indian TV actor & Ahmedabad, Gujarat born

Will #ChahatPandey mother give Rs 21 lakh or play sympathy card?#AvinashMishra #KaranveerMehra #BiggBoss18 #VivianDsena pic.twitter.com/EOCtRWFVFz — Sanatani (@sanatani_haqse) January 6, 2025

चाहत की मां ने दिया बड़ा बयान

चाहत की मां ने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने बिग बॉस के मेकर्स को चुनौती देते हुए कहा,

"अगर मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है, तो उसे सामने लाएं। मैं 21 लाख रुपये इनाम दूंगी।"

उन्होंने यह भी कहा कि अगर चाहत को कोई पसंद आता है, तो वे खुशी-खुशी उसकी शादी करवाएंगी, चाहे वह किसी भी कास्ट से हो।

#Breaking - #ChahatPanday ki mother ne pel diya Bigg Boss makers ko.

Pandey ki mummy ke pass wo photo pahle se hi hai, jo TV per dikha kar Boyfriend hone Jawa kiya jaa raha hai

Chahat ki mummy ne interview me Cake wali photo ke sath aur bhi kaafi saare photo dikhaye pic.twitter.com/PuZLhk9Kk4 — Rocky Singh (@BadBoyPodcast28) January 5, 2025

सोशल मीडिया पर छाए #ChahatPandeyBoyfriend

सलमान खान द्वारा वीडियो दिखाने के बाद सोशल मीडिया पर #ChahatPandeyBoyfriend और #BiggBoss18 हैशटैग ट्रेंड करने लगे। फैंस लगातार पोस्ट कर रहे हैं और चाहत के रिलेशनशिप की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि चाहत पांडे ने अपने बॉयफ्रेंड की खबरों को नकार दिया है, लेकिन मिस्ट्री मैन के रूप में मानस शाह का नाम सोशल मीडिया पर छा गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में चाहत अपनी पर्सनल लाइफ पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं।