उज्जैन में सबसे पहले मनी दीपावली, फुलझड़ी से की गई  बाबा महाकाल की आरती

नारी डेस्क: दिवाली के अवसर पर वीरवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में आरती की गई। मंदिर में आज सुबह भस्म आरती में देश की सबसे पहले दीपावली मनाई गई, यहां पुजारी परिवार की महिलाओं ने बाबा महाकाल को हल्दी चंदन का उबटन लगाया, जिसके बाद गर्म जल से उन्हें स्नान कराया। महाकाल को सोने-चांदी के आभूषणों से शृंगार किया गया।

#WATCH | Madhya Pradesh: Aarti performed at the Mahakal Temple in Ujjain, on the occasion of Diwali pic.twitter.com/K3oPZ0MDSO