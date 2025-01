उर्फी जावेद ने धनश्री वर्मा का किया सपोर्ट, तलाक की अफवाहों पर दिया करारा जवाब

नारी डेस्क: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा इन दिनों तलाक की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर धनश्री को इस मामले में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कभी उनका नाम क्रिकेटर श्रेयस अय्यर के साथ जोड़ा गया तो कभी कोरियोग्राफर प्रतीक उतेकर के साथ लिंक किया गया।

ऐसे में टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद ने धनश्री का समर्थन किया है और इस पूरे मामले में ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है।

उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें युजवेंद्र चहल और धनश्री की तस्वीर के साथ लिखा था, "दो तरह की औरतें जो आपका सबकुछ बर्बाद कर सकती हैं।"

⁠Urfi Javed Takes Stand For Dhanashree Verma Amid Divorce Rumours With Yuzvendra Chahal. Why Blame The Woman Always? - https://t.co/Bagu7A18HJ #DhanashreeVerma #UrfiJaved #YuzvendraChahal pic.twitter.com/B3OJG5ZUn6

"जब भी कोई क्रिकेटर तलाक लेता है या ब्रेकअप करता है, तो औरत को हर तरफ से दोष दिया जाता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे लिए क्रिकेटर हीरो होते हैं। किसी को नहीं पता कि असल में उनके बीच क्या हुआ, लेकिन तय मान लिया जाता है कि औरत ही गलत है।"

"Uorfi Javed defends Dhanashree Verma amidst divorce rumors with Yuzvendra Chahal, calling out the double standards. 'Let them confirm before we judge.' #SupportWomen #Misogyny #CelebrityCulture" pic.twitter.com/HUR5YGS7Lr