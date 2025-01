SSMB29 फिल्म का हिस्सा बनने की अफवाहों के बीच हैदराबाद मंदिर पहुंची Priyanka, मंदिर से तस्वीरें की Share

नारी डेस्क: प्रियंका चोपड़ा इन दिनों भारत में अपनी अगली फिल्म "SSMB29" की शूटिंग कर रही हैं, जिसमें उनके साथ महेश बाबू नजर आएंगे। आज प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मंदिर दर्शन की कुछ तस्वीरें शेयर की। ये फिल्म लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है।प्रियंका चोपड़ा हाल ही हैदराबाद में अपने तड़के सुबह के मंदिर दर्शन की झलक साझा की है।

प्रियंका चोपड़ा का सुबह-सुबह मंदिर दर्शन

शुक्रवार को प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह सुबह 6 बजे मंदिर की ओर जा रही थीं। इसके बाद उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें वह मंदिर में अर्चना करते हुए दिखाई दे रही हैं। प्रियंका ने एक और तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था और उनके माथे पर लाल और सफेद तिलक था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने शिवजी के मंदिर में दर्शन किए हैं।

प्रियंका चोपड़ा की हाल की मंदिर यात्रा

इससे पहले, प्रियंका चोपड़ा ने तेलंगाना के चिलकुर बालाजी मंदिर में अपनी यात्रा की तस्वीरें शेयर की थीं और लिखा था, “श्री बालाजी के आशीर्वाद से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हम सभी के दिलों में शांति हो और हमारे चारों ओर समृद्धि और abundance हो। भगवान का आशीर्वाद अनंत है। || ॐ नमो नारायणाय ||”

क्या प्रियंका चोपड़ा SS Rajamouli की फिल्म का हिस्सा हैं?

प्रियंका चोपड़ा के हालिया मंदिर दर्शन और उनके द्वारा शेयर किए गए पोस्ट ने इस अफवाह को और तेज कर दिया है कि वह SS राजामौली की फिल्म SSMB 29 में महेश बाबू के साथ नजर आ सकती हैं। हालांकि प्रियंका ने इस फिल्म में अपनी भूमिका की पुष्टि नहीं की है, फिर भी उनके हैदराबाद दौरे ने इन अफवाहों को हवा दी है। उनके कई फैंस ने इस खबर पर कमेंट करते हुए फिल्म के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।

SSMB29 की शुरुआत

SSMB29 का आधिकारिक रूप से हैदराबाद में पूजा समारोह के साथ शुभारंभ हुआ था। हालांकि, मेकर्स ने महेश बाबू के लुक को छिपाए रखने के लिए इस इवेंट से कोई तस्वीरें नहीं जारी की हैं।

Anuja को मिली ऑस्कर 2025 में नॉमिनेशन

प्रियंका चोपड़ा अपनी शॉर्ट फिल्म Anuja की सफलता भी मना रही हैं, जो उन्होंने गुनीत मोंगा के साथ मिलकर बनाई थी। इस फिल्म को ऑस्कर 2025 में Best Live Action Short Film कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। फिल्म का मुकाबला A Lien, I’m Not a Robot, The Last Ranger, और A Man Who Would Not Remain Silent जैसी फिल्मों से होगा।