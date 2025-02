गाते-गाते दर्द से चीखने लगे सोनू निगम, लाइव शो में खड़ा होना हुआ मुश्किल

नारी डेस्क: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम हाल ही में दर्द से कराहते हुए नजर आए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी तबीयत लाइव शो के दौरान बिगड़ती दिख रही है। इस वीडियो में सोनू अपने बैक स्टेज के अनुभव को साझा कर रहे हैं, जहां वह दर्द के बावजूद काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए दिख रहे हैं।

इंस्टाग्राम वीडियो में शेयर की आपबीती

सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो पोस्ट किया, उसमें वह बेड पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर दर्द की झलक साफ दिखाई दे रही है। वीडियो में उन्होंने बताया कि लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उनके शरीर में ऐंठन इतनी तेज हो गई थी कि उन्हें गाते-गाते दर्द से चीखना पड़ा। सोनू ने कहा, “यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन था, लेकिन संतुष्टि भी हुई क्योंकि मैंने इसे संभाल लिया।”

#SonuNigam Suffers Severe Back Pain During Live Performance In #Pune , Shares Emotional Video With Fans...

Renowned singer Sonu Nigam, known for his melodious voice and timeless hits, recently experienced severe back pain during a live performance. Despite the intense…

दर्द का साझा किया अनुभव

सोनू निगम ने वीडियो में खुलकर बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी रीढ़ में सुई चुभ गई हो। उन्होंने कहा, “अगर मैं थोड़ा भी हिलता, तो ऐसा लगता जैसे रीढ़ में सुई घुस जाएगी।” यह बयान उनकी नाजुक हालत को बयां करता है। इसके बाद सोनू ने कहा, “कल रात सरस्वती जी ने मेरा हाथ पकड़ा था,” जो उनके लिए एक सांत्वना का पल था।

सोनू निगम ने ऐसे किया खुद को कॉन्सर्ट के लिए तैयार

सोनू निगम ने अपने फैंस को एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने लाइव शो से पहले खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो में सोनू ने बताया कि यह उनके लिए बेहद कठिन दिन था, लेकिन संतुष्टि देने वाला भी था। उन्होंने बताया कि परफॉर्मेंस के दौरान उनकी रीढ़ में तेज ऐंठन हो गई थी, लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फैंस को बेहतरीन तरीके से एंटरटेन किया।

Sonu Nigam shares last night's ordeal: Sarasvati ji held my hand



• The music maestro added, "But excruciating pain, excruciating, it was like a needle has been put in my spine, and if it moves even a little bit, it would enter the spine."





सोशल मीडिया पर फैंस की बढ़ी चिंता

सोनू का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उनके फैंस उनके वीडियो पर चिंता जताते हुए जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। फैंस ने उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट की सराहना की, यह बताते हुए कि इतनी तेज दर्द में भी सोनू ने परफॉर्मेंस दी, लेकिन अब उनकी सेहत का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है।

Sonu Nigam shares video as he writhes in pain ahead of Pune show, calls it 'one of the most difficult days of my life'

सोनू निगम की यह स्थिति उनके फैंस के लिए एक चिंता का विषय बन गई है, और सभी उनकी जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं।