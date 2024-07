मुकेश अंबानी ने समझाया पारंपरिक हिंदू विवाह का महत्व, बोले- राधिका हमेशा अनंत के दिल में रहेंगी

अंबानी परिवार की गहरी आध्यात्मिकता उनकी पहचान का आधार रही है, जो हाल ही में अनंत और राधिका अंबानी की शादी के दौरान उजागर हुई। अपने बच्चों के शुभ विवाह समारोह की शुरुआत से ठीक पहले, मुकेश अंबानी ने मंच पर आकर सभी मेहमानों का बहुत विनम्रता से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने पारंपरिक हिंदू विवाह के महत्व के बारे में बात की।

#WATCH | Industrialist Mukesh Ambani explains the significance of a traditional Hindu marriage as the most important sanskaar in a person's life connecting her/him to society, duty, and spirituality as he invites guests to two days of deeply immersive experience of the rich… pic.twitter.com/QLIrWtiiqn