Paris Olympics 2024 में 'Lady Bird' बनी Lady Gaga, पहनी असली फेदर वाली ड्रेस

नारी डेस्क: पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस लेडी गागा धमाकेदार परफॉर्मेंस से इसकी शुरआत की। इस खास मौके पर सिंगर ने आउटफिट को चुना था। लेडी गागा ने ब्लैक आउटफिट के साथ गुलाबी रंग के फेदर्स को पेयर किया। इस लुक की तस्वीरें और एक्ट्रेस की वीडियो पुरे सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं।

लेडी गागा इस खूबसूरत ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रहीं थी कि फैंस उनकी तारीफ करते नहीं तक रहे हैं। हर जगह लेडी गागा की परफॉर्मेंस की तारीफें हो रही हैं। परफॉर्मेंस के लिए सिंगर ने 'मोन ट्रुक एन प्लम्स' गाने को चुना। अब बात करें ड्रेस की तो ब्लैक स्ट्रैपलेस टॉप के साथ मैचिंग माइक्रो-मिनी शॉर्ट्स पहने। इसी के साथ ओपेरा ग्लव्स पहने हुए थे और आउटफिट की एक लंबी ट्रेल थी, जिसे कई लोगों ने पकड़ा हुआ था।

I feel so completely grateful to have been asked to open the Paris @Olympics 2024 this year. I am also humbled to be asked by the Olympics organizing committee to sing such a special French song—a song to honor the French people and their tremendous history of art, music, and… pic.twitter.com/FMNyiosHUR